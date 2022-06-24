حماية المستهلك يحذر التجار من 5 مخالفات.. اعرفها

حملات موسعة ومستمرة يشُنها يوميا جهاز حماية المستهلك، على جميع الأسواق المحلية المصرية، وذلك من خلال إدارتي «الرقابة على الأسواق، والتحريات»، وهي إدارات تعمل على ضبط جميع المخالفين في الأسواق، خاصة محتكري السلع الحيوية والاستراتيجية والحيوية، والعمل على حجبها من التداول، كما يعمل الجهاز أيضا على ضبط السلع المجهولة المصدر، والتي تمثل ضررًا كبير على المستهلكين من المواطنين.

وفي هذا الإطار حذر جهازحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التجار العاملين في الأسواق المحلية المصرية، بجميع المدن والمحافظات، من 5 مخالفات يجب تجنبهم وإلا تعرضوا للمسائلة القانونية.

مخالفات يحذر منها جهاز حماية المستهلك

- تعمد حجب تداول السلع الحيوية والاستراتيجية لبيعها بأزيد من سعرها المحدد.

- العمل دون الحصول على تراخيص رسمية.

- العمل في سلع مجهولة وغير معلومة المصدر، مما يسبب أضرار للمستهلكين.

- العمل في تداول سلع منتهية الصلاحية.

- تجاهل الإعلان عن الأسعار وقيمة السلع المتداولة بشكل واضح.

هذا، وقد قام مؤخرا جهاز حماية المستهلك، بعدة حملات استهدفت عدد من مخازن لتخزين السلع الحيوية والاستراتيجية والأساسية، ومنعها من التداول بين المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 24 طنًا من المواد والسلع الغذائية الاستراتيجية والمتنوعة، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازم، ضد عدد من التجار المسؤولين عن هذه المخازن.

كما ناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين، بضرورة العمل على الإبلاغ عن أي ممارسة تصدر من جانب التجار، من شأنها حجب السلع عن التداول في الأسواق ، أو عدم الإعلان عن الأسعار.