مصر وفلسطين تبحثان سبل التعاون في مجال النقل الجوي

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الطيران المدني، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة مجالات النقل الجوي.

منار يرحب بوزير النقل الفلسطيني ويؤكد على عمق العلاقات

ورحب الطيار محمد منار، بوزير النقل الفلسطيني، والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق وترابط العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، مشيرا إلى أن حرص وزارة الطيران المدني، على تعزيز التعاون وتوفير كافة الخدمات والإمكانات للأشقاء الفلسطينيين فى مختلف أنشطة النقل الجوي.

سالم يشيد بمكانة مصر في النقل الجوي

ومن جانبه أعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، عن سعادته بهذه الزيارة حيث أشاد بمكانة مصر في صناعة النقل الجوي ودورها الهام في تنمية القطاع، مؤكدا تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين في مجال النقل الجوي، مبديا تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتورة نداء البرغوثي، قنصل عام سفارة فلسطين بالقاهرة ولفيف من قيادات الوزارتين.