الطيران المدني تستعد لعيد الفطر بتحفيز العاملين ومتابعة مستوى الخدمات

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّ الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، شدد على التأكد من انسيابية حركة العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، واستقبال المطارات المصرية للمسافرين خلال شهر رمضان، وعطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنّ الوزير أشاد بسير العمل، ووجّه بمواصلة الجهود المبذولة لإحكام السيطرة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية.

الطيران المدني تستعد لعيد الفطر

أوضحت المصادر، أنّ منار شدد أيضا على ضرورة وجود القيادات بشكل دائم ومستمر بين العاملين، لدفع عجلة العمل وتحفيز العاملين، خاصة في مناطق كاونترات الجوازات والأسواق الحرة، وسيور الحقائب، ومنطقة المهبط، وجميع مواقع الطائرات والترمك، حرصا على سلامة المسافرين والسائحين، ولضمان تقديم أفضل خدمة لعملاء القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أنّ الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اطلع على خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام الكاميرات الحرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والعلامات الإرشادية للركاب، لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين من مقدمي الخدمة بالصفوف الأمامية، كما شدد على ضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء، لتوفير سبل الراحة وتذليل أي عقبات أمام الركاب والسائحين، والالتزام بإجراءات السلامة المتبعة لإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر.

وزير الطيران المدني يتفقد مواقع العمل

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، تفقد مؤخرا عددا من المواقع المختلفة، بمباني الركاب الثلاثة، لمتابعة سير العمل خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة، للوقوف على مدى انتظام حركة السفر والوصول بالصالات، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

كما تفقد «عنبة» حركة العمل بمهبط المباني الثلاثة، وتابع منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ومنطقة الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال، وبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل.

وشملت جولة وزير الطيران المدني أيضا، تفقد مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران IOCC، لمتابعة مدى انتظام جدول تشغيل الرحلات.