وزير الطيران لـ«سياحة النواب»: اعتماد 11 مطارا دوليا للسفر الآمن

عقدت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني، وبحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.

ورحبت النائبة نورا علي بالطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة، مشيرة إلى أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية المهمة بالنسبة للسياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة، إذ يعد هذا القطاع واحداً من المحاور الرئيسية الفاعلة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية إذ يُسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومي.

وأكدت أنه لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية دون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والإجراءات الأمنية المتطورة، لذلك هناك ارتباط شديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني، فلم يعد الطيران المدني وسيلة نقل فقط بل أصبح قطاع مهم من القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومى، ويلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية ويسهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومى والعملات الأجنبية.

صناعة النقل الجوي العالمي

وأشارت رئيسة اللجنة، إلى أنه في ظل ما مرت به صناعة النقل الجوي العالمي من أزمة غير مسبوقة، خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي بكل قطاعاته، وفي مقدمتها قطاع الطيران الذي تعرض لأزمة هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق، الأمر الذي أدى إلى بذل كل الجهود للحفاظ على هذا القطاع سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي، مؤكدة أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد تطورا ونقلة كبيرة وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الكيان المهم واجتياز تداعيات هذه الأزمة دوليا ومحليا.

وشكر وزير الطيران للجنة السياحة بالنواب على جهودها في سبيل دعم قطاع الطيران، الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران المدنى على مستوى العالم تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، حيث يمر بأزمة هي الأخطر على الاطلاق في تاريخه وتعرضه لخسائر فادحة، ونتج عن ذلك آثار سلبية حيث أفلست بعض الشركات واستغنت العديد منها عن عدد كبير من العمالة، إلا أن قطاع الطيران المدني المصري تمكن من الصمود في مواجهة هذه التداعيات بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية التي تولي قطاع الطيران أهمية كبيرة فلم يتم الاستغناء عن أي عامل.

إنجاز 5 مطارات جديدة لقطاع الطيران المدني

وأضاف وزير الطيران، «أهدي الرئيس عبدالفتاح السيسي 5 مطارات جديدة لقطاع الطيران المدني والتي أنجزت في وقت قياسي، واستمرت مشروعات التطوير بالمطارت المصرية لمبانى الركاب والانظمة الملاحية وتحديث البنية التحتية والمنظومة الأمنية والصحية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بمختلف المطارات والمنشات الحيوية».

وأكد حصول 11 مطارا مصريا على شهادة الاعتماد الصحي الدولى للسفر الآمن، وتجديد شهادة الاعتماد لـ6 مطارات للعام الثاني على التوالي خلال الشهر الحالي، إلى جانب استمرار تحديث الأسطول الجوى لمصر للطيران، كما شهدت المطارات السياحية عودة للرحلات الدولية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء العنصر البشري من خلال منظومة تدريبية متكاملة.

وتساءل النواب عن جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والاسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي، وبصفة خاصة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحاري، وماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل في صناعة النقل الجوى العالمي، وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية في إطار السياسة العامة للدولة.

مبادرات التنمية المستدامة

وعقب وزير الطيران على تساؤلات السادة الأعضاء، قائلاً إنّ الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين ولكن حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالي نظراً لظروف جائحة كورونا‬، ومع ذلك لم يستخدم القرض بكامل قيمته، وبالنسبة لسعر التذكرة يتباين بسبب مستوي المقاعد المتاحة وقت حجز التذكرة ويحدد السعر وفق نظام عالمي يحدد طبقا للطلب على الرحلة.

وفيما يخص التحول لمطارات صديقة للبيئة، أفاد بأن ذلك تكلفته عالية ولا يستطيع التحول مرة واحدة ولكن نعمل حاليا على هذا الملف بالتحول عنصر تلو الآخر وأن الشركة تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من «مبادرات التنمية المستدامة»، وقررت اللجنة استكمال الاستماع إلى بيان السيد وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني في اجتماع آخر.