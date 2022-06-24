«المجتمعات العمرانية» توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي «ب» بمسمى «جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة» ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فدانا لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

اعتماد الهيكل الوظيفي لجهاز تنمية «مدينة جرجا الجديدة»

كما وافقت هيئة المجتمعات العمرانية، على اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، والذي ستكون قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأوضح وزير الإسكان، خلال اجتماعه بحضور عددا من الأعضاء، وعدد آخر عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أن الموقع المقرر لإنشاء «مدينة جرجا الجديدة» يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوي الحر «الطريق الغربي» غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

الجزار: نهتم بتحقيق المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية بمصر 2052

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل في الفترة الأخيرة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتكون أهم أهدافه في مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة وفتح آفاق جديدة للتنمية.

كما أوضح وزير الإسكان، أن «مدينة جرجا الجديدة»، تهدف لمواجهة التحضر العشوائي السريع للمجتمعات الريفية في ظهير مدن محافظة سوهاج، من خلال إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية في إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن «مدينة جرجا الجديدة»، تهدف أيضاً لاستغلال الظهير الصحراوي لتنمية محافظة سوهاج، ورسم ملامح جديدة للمعمور المصري بالتكامل مع الظهير الصحراوي في محافظات إقليم جنوب الصعيد، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو فى الظهير فى شكل مراكز «صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية».