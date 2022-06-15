عوض تاج الدين: الوضع الوبائي لكورونا مستقر ومستعدين لأي احتمالات

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية والوقائية، إنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة جدا داخل مصر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول التي شهدت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس.

متابعة مستمرة من الجهات المعنية للوضع الوبائي لفيروس كورونا

وأضاف «عوض تاج الدين»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم بجامعة عين شمس، أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر حتى الآن، وذلك من خلال متابعة التسلسل الجيني للفيروس، مضيفا أنه على الرغم من قلة عدد الحالات المصابة إلا أن متابعة الجهات المعنية للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر مستمرة.

زيادة إصابات كورونا لا تستدعي القلق

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية، أن هناك استعدادات داخل المستشفيات لأي احتمالات جديدة خاصة بالوضع الوبائي لـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد المصابين في بعض الدول لا يستدعي القلق.

وعن انتشار الأوبئة خلال الفترة الأخيرة في العالم، أكد أن هناك مئات الفيروسات المنتشرة حول العالم والدولة المصرية علي علم بها، مؤكدا حرص الدولة في مواجهة تلك الأوبئة: «هناك عدد كبير من الأمراض تم السيطرة عليها تماما، ومصر تحرص على دعم الدول الإفريقية في مواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والدرن وفيروس كورونا».