تاج الدين: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر ساهمت في القضاء على أمراض الدم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن تنظيم المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، يشهد تحديث قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال يومي المؤتمر، تدريب وتعليم الأطباء وإعطائهم خبرة من الأستائذة في مجال أمراض الدم.

اهتمام الدولة المصرية بأمراض الدم

أشار عوض تاج الدين، خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الدولة المصرية تضع أمراض الدم وزرع النخاع موضع اهتمام.

وأكد أن إطلاق الدولة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، ساعد على القضاء على أمراض الدم، لافتا إلى تلك المبادرة كانت وقاية من أمراض كثيرة.

تحديث أقسام أورام الدم بالمستشفيات

أضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن تحديث أقسام أورام الدم في المستشفيات، يساعد على مواجهة التغيرات الجينية التي تحدث في الأمراض، مؤكدا أن المؤتمر يساعد على التعرف على التحديثات الجارية في جنيات الأمراض.