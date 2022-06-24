رانيا يوسف لـ الوطن: «كان فيه محاولات للارتباط بعد زواجي الأخير وفشلت»

أعلنت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا أنها لن تفكر في الزواج مرة أخرى وذلك بعد زواجها ثلاث مرات، ولكن كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه كان هناك محاولات مؤخرا للارتباط وفشلت.

وقالت رانيا يوسف: «مش عاوزة يحصلي دروب تاني في حياتي لأنه أنا متوفقتش في الجوازات اللي قبل كدا، حتى لما كان فيه محاولات بعد الجوازة اللي قبل كدا كان بيبقى بعيد عني خالص فكريا وعلقيا وإنسانيا».

رانا يوسف تكشف عن محاولات للارتباط

وتابعت رانيا قائلة: «كمان كانت بتبقى طلباته حاجة تانية خالص غير طلباتي فمكناش بنتفق بس بعد شوية غصب عنك بتتعلقي بحد ومشاعرك بتتعلق بيه بس لما بتيجي تنسحبي دا بيوجع بيهزك بيجرحك؛ فوجع على انسحاب على خذلان على خيبة أمل كتيرة أوي فكويس كدا أوي أنا تمام أوي».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد عالم تاني والذي شاركت فيه بجانب فراس سعيد وفريال يوسف ونضال الشافعي وسميرة صدقي والهام عبدالبديع ومروة عبدالمنعم وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إسلام يوسف وإخراج عبدالعزيز حشاد.

آخر أعمال رانيا يوسف

كما أن الفنانة رانيا يوسف تواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد ملك والذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الوجوه الشابة بالإضافة إلى الفنان محمد الشقنقيري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي وتجسد الفنانة رانيا يوسف خلاله شخصية ملك.