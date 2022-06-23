رانيا يوسف بعد إعلان عرض «عالم تاني» عبر قناة فرنسية: «ربنا مبيضيعش مجهود حد»

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها الشديدة بإعلان عرض مسلسلها «عالم تاني»، عبر القناة الفرنسية الخامسة، في سابقة جديدة من نوعها، مشيرة إلى أن الأمر يفوق توقعاتها، مؤكدة: «ربنا مبيضيعش مجهود حد».

رانيا يوسف: كنت حزينة لخروج العمل من دراما رمضان

قالت رانيا يوسف، في بيان صحفي لها: إنها وصناع العمل كانوا غاضبين؛ بسبب عدم الانتهاء من تصوير مسلسل «عالم تاني» قبل السباق الرمضاني الماضي 2022، واللحاق به، لافتة إلى أن «محدش يعرف الخير فين».

وكشفت الفنانة رانيا يوسف عن دورها خلال أحداث مسلسل «عالم تانى»، حيث تجسد شخصية سيدة تدعى «نغم»، تعمل عازفة بيانو وتدور فكرة العمل حول الروحانيات واكتشافها لحقيقة أشخاص لم تكن تعلمها.

عالم تاني من بطولة رانيا يوسف ونضال الشافعي

وكان مخرج مسلسل «عالم تاني»، عبد العزيز حشاد، كشف أن المسلسل سيتم ترجمته إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ليتم عرضه بالترجمة، والمسلسل بطولة رانيا يوسف ونضال الشافعى وفريال يوسف وفراس سعيد.

كما أن الفنانة رانيا يوسف تعمل خلال الفترة الحالية على استكمال تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد«الملك» والذي تشارك في بطولته ومعها عدد من الفنانين منهم محمد الشقنقيري، وهو من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

رانيا يوسف تصور فيلم الملك مع محمد الشقنقيري

رانيا يوسف كانت قد تصدرت التريند خلال الفترة الماضية، بعد أن شاركت جمهورها صورا لها، وهى تحتضن تمثال لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، خلال إحدى سفرياتها.