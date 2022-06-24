الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: رطوبة عالية ودرجات حرارة مرتفعة

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحذير المواطنين من حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022، إذ تشهد كافة المناطق ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على الكثير من المناطق، ويزيد الإحساس بالرطوبة العالية، لترتفع درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والصعيد بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان المناطق التي ستتأثر بارتفاع درجات الحرارة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة نسبة الرطوبة ليلا.

نسبة الرطوبة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى: تصل نسبة الرطوبة العظمى إلى قيمة تتراوح بين 75 و85، والصغرى تتراوح بين 25 و30.

- السواحل الشمالية: تصل نسبة الرطوبة العظمى إلى قيمة تتراوح بين 85 و90، وتتراوح الصغرى بين 25 و30.

- جنوب سيناء: تصل نسبة الرطوبة العظمى إلى قيمة تتراوح بين 40 و55، فيما تتراوح الصغرى بين 25 و35.

- شمال الصعيد: تصل نسبة الرطوبة العظمى إلى قيمة تتراوح بين 35 و45، وبالنسبة للصغرى 20 و25.

- جنوب الصعيد: تصل نسبة الرطوبة العظمى إلى قيمة تتراوح بين 25 و30، فيما تتراوح الصغرى بين 10 و15.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 37 22

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 37 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 30 22

سيوة 38 21

بورسعيد 33 23

دمياط 33 23

الزقازيق 37 22

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 23

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 38 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 36 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 38 26

بني سويف 37 23

المنيا 38 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبو رماد 36 25

حلايب 34 24

رأس حدربة 32 24