تاج الدين: مصر تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة والنتائج كانت رائعة، حيث حصل تداعيات كثيرة في مصر والعالم، لكن التعامل مع هذه الأزمة بمؤسسية واحترافية ودعم سياسي كبير وتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات والكوادر البشرية ساهمت بشدة في الحد من تداعيات الأزمة.

39% من الحالات المصابة بالبلهارسيا كان موجودا في القرى والريف

وتطرق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إلى مرض البلهارسيا، موضحًا: «هذا المرض كان شائعا، وكان 39% من الحالات المصابة بالبلهارسيا موجودا في القرى والريف، والخطوة الأولى كانت القضاء عليه، وكان الدواء هو الحقن الذي كان لا يعمل مرة واحدة، لكن كان يتم على الحقنة واستخدامها أكثر من مرة، وكان ذلك من ضمن أسباب انتشار فيروس سي».

المبادرة الرئاسية للقضاء فيروس سي كان ثورة في القطاع الطبي

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أصيب الملايين في مصر بفيروس سي وكان لدينا أكبر نسبة إصابة في العالم، وبالتالي فإن المبادرة الرئاسية للقضاء عليه كان ثورة في القطاع الطبي على مستوى علاج الأمراض المعدية، وأصبح هناك أساليب وقائية تقي منه».