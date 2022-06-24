عوض تاج الدين: أنفقنا 10 مليارات جنيه في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المبادرات الرئاسية الصحية تضم شقا وقائيا لفحص المواطنين ومعاينة الحالة المرضية للمواطن أولا بأول، وهناك أمراض سارية وأخرى غير سارية، فبعض المواطنين مصابون بالسكر والضغط دون أن يعلموا بذلك، وبالتالي فإن تشخيص وعلاج ومتابعة هذه الأمراض يحقق عائدا إيجابيا كبيرا ويقلل من المضاعفات والمشكلات التي تنتج عن هذه الأمراض.

يجب على مريض السكر والضغط اتباع نمط غذائي ودوائي معين

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «ينتج عن هذين المرضين مشكلات كبيرة جدا، فهذه المرضين أكبر سبب لمشكلات الكلى وشرايين المخ والقلب، فالضغط والسكر مرضين خطيرين، حيث يجب على المريض أن يتبع نمط غذائي معين ونمط دوائي معين يحد كثيرا من المضاعفات».

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عالجت أكثر من مليون مواطن

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عالجت أكثر من مليون مواطن بجراحات كبرى مثل القلب والمخ والمفاصل والأورام وزرع الأعضاء، وجرى إنفاق 10 مليارات جنيه، وكل قطاعات الدولة ساهمت في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية الصحية.