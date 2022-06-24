تفاصيل مقتل عاطل على يد 4 مسجلين خطر في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسماعيلية، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة 4 مسجلين خطر قتل أحدهم المجني عليه في حماية باقي المتهمين أثناء مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

بلاغ بالعثور على جثة عاطل

ووفقا للتحريات، سقط المجنى عليه مصابا بعدة طعنات قاتلة، وألقى المتهمون الجثة على قارعة الطريق ولاذوا بالفرار، كما بينت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية العثور على جثة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بها جروح طعنية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أشخاصا لهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بـ ارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم حدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليه في حضور باقي المتهمين دون تدخل منهم لفض المشاجرة حيث تعدى عليه بسلاح أبيض لخلافات مالية بينهما.

وعقب ذلك قاموا جميعاً باصطحاب المجني عليه إلى أحد المستشفيات، إلا أنه توفي قبل وصولهم فقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها.

وبإرشاد المتهم تم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأيد باقي المتهمين أقواله، كما تم العثور على سلاح أبيض آخر مُدمم في مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.