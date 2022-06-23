المؤبد لتاجر مخدرات قتل عاملاً رفض الوقوف في «طابور الصنف» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بمعاقبة «عاطل»، يتاجر في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل عامل رمياً بالرصاص، حيث أطلق عليه عياراً نارياً في منتصف جبهته، تسبب فى تهتك أنسجة المخ، بمدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، بسبب رفضه الاصطفاف والوقوف في طابور لبيع الصنف لزبائنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال ، وشعبان شمس الدين خفاجه، وذلك في القضية رقم 9075 لسنة 2019 قسم ميت غمر والمقيدة برقم 2133 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهم للجنايات

كان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم «الطيبي ف. أ.»، محبوس، لأنه في يوم 8/7/2019 بدائرة قسم ميت غمر محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه «محمد رضا السيد حافظ لاشين»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلة، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، عبارة عن بندقية آلية، وذخائر، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

تفاصيل مقتل المجني عليه

وأكد «أحمد م. أ.»، 38 سنة، صاحب ورشة، مقيم ناحية «عزبة مراد»، بدائرة مركز ميت غمر، في شهادته أمام النيابة العامة، أنه حال أدائه لعمله في ورشته، أبصر المتهم متواجداً على أحد القوارب بنهر النيل، وعلى أثر مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، أشهر الأول سلاحاً نارياً كان بحوزة مجهول، وأطلق صوب الثاني عياراً نارياً على الرأس، قاصداً إزهاق روحه.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني علية أن وفاته تعزى للإصابة النارية الحيوية الحديثة بمنتصف الجبهة، وما نجم عنها من تهتك شديد بنسيج المخ ونزيف دموي وكسور بعظام الجمجمة، مما أدى الى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية تسبب فى الوفاة.