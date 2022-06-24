مجاهد: لدينا 80 مدرسة للتعليم الفني المتقدم نظام 5 سنوات.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّ عبارة التعليم الفني المتقدم تُطلق على المدارس التي يدرس فيها الطلاب 5 سنوات وليس 3 سنوات في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والطبية، مشيرًا إلى أن هناك 80 مدرسة من إجمالي 3 آلاف مدرسة تتبع هذا النظام.

الطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس مميزون جدا

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس مميزون جدا، وبداية من الإنشاء كانت وزارة التعليم تعينهم للعمل في هذه المدارس، لكن الوضع تغير جدا، حيث يتم تطوير التعليم الفني وقطعنا شوطا لا بأس به، في أن المناهج تخدم سوق العمل مباشرة».

الطالب عندما يتخرج يحصل على ملف إنجاز

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، «وفقا للنظام الجديد يكون الطالب للسلوكيات والمهارات والمعارف اللازمة، وهذا الأمر يعد تطورا كبيرا ونعمل به على قدم وساق، وفي هذا العام سنخرج أول دفعة درست بنظام الـ 3 سنوات منهجية الجدارات، أي أن الطالب عندما يتخرج يحصل على ملف إنجاز ليبين كل ما قدمه».

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى أنه بالنسبة لمدارس الـ«5 سنوات» لم يتم إلغائها، ولكن مناهج الصفين الرابع والخامس غير متوافقة مع السنوات الثلاث الأولى التي جرى تحديثها، حيث لم يجر على مناهج الصفين الرابع والخامس أي تطوير وهو ما يجعلها غير متوافقة مع التحديث، وبالتالي كان لا بد من تغيير هذا الوضع.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن الدولة اتجهت منذ عام 2019 إلى إتاحة فرص أكبر للتعليم العالي لطلاب التعليم الفني، حيث أن الجامعات الحكومية تتاح بها أماكن من 10% إلى 12% لخريجي التعليم الفني، لكن الجديد هو إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وبداية من العام المقبل سيتم البدء في 6 جامعات تكنولوجية.