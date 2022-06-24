وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العمل في «حلوان للصناعات الهندسية»

تفقّد المهندس محمد أحمد مرسي، وزيـر الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

اطلع الوزير مرسي على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة «مصنع 99 الحربي» والشراكات التي قامت بعقدها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية للشركة، عقب ذلك تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة «99 الحربي»، والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل أسطوانات الغاز وطفايات الحريق وأدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل وذلك وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، منوهاً أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية من أدوات المائدة والمطبخ بنحو 50% خلال العام المالي الحالي لتلبية مطالب السوق المحلية، مضيفاً أن الشركة تتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توافر أماكن إنتظار للسيارات في الكثير من المناطق الحيوية، وتتعاون من ناحيةٍ أخرى مع وزارة الزراعة في تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

الوزير يثني على جهود العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على جهود العاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، لافتاً إلى أن الشركة تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءة والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية، مؤكداً على حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما أكد على حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الخطط الاستباقية والمقترحات الخاصة بحل أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

«مرسي» يشدد على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات

وخلال التفقد شدد الوزير «مرسي» على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وكذا ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالي للشركات وسماع مطالبهم وإشراكهم في عملية صنع القرار والحرص على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي» أُنشئت في الخمسينات بهدف تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة المصرية من الذخائر المتوسطة والثقيلة وتقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية التي تخدم الأسرة المصرية، موضحاً أن السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي حث العاملين خلال تفقد الشركة على بذل المزيد من الجهد لإستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية والحفاظ على روح العمل الجماعي للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاجية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

مرافقو الوزير

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة والسيد محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمحاسب سمير سالم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية والدكتور ماجد البسيوني رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا بالهيئة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات الحربية.