الحكومة تنفي توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بمحافظة أسوان

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون توقف، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مُوضحةً أن المشروع بمحافظة أسوان تضمن 1106 مشروعات مدرجة بالمبادرة حتى الآن بتكلفة 21.5 مليار جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أُم و116 قرية تابعة و380 نجعاً وكفرا وعزبة، وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

المشروع من أكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر

وأشارت إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يعد من أكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر، وقد أدرجته الأمم المتحدة على منصتها كواحد من أبرز البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ المشروعات داخل القرى بمحافظة أسوان مرحلياً حيث تم الانتهاء من 239 مشروعاً، فيما جارٍ العمل في 638 مشروعاً معظمها بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بينما جارٍ التجهيز لبدء 229 مشروعاً معظمها بقرى مركزي أسوان ودراو.

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