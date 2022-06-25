سعر الدولار اليوم السبت 25-6-2022 في البنوك المصرية

ينشغل قطاع عريض من المواطنين بمتابعة أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية، باعتبار أن سعر الدولار الأمريكي واحدًا من الأوراق المالية الهامة في تحريك السوق العالمية وحركة التجارة العالمية، فضلا عن أهميته في التأثير على مختلف أسعار المنتجات.

واليوم السبت 25-6-2022، تقدم «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك اليوم

وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فإن سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل اليوم السبت نحو 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الدولار في البنك التجاري لنحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وداخل بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في بنك مصر

ونحو 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، كان سعر الدولار في بنك مصر، فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 25 يونيو الحالي.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل سعر الدولار نحو 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 25 يونيو.

سعر الدولار في المصرف المتحد

كما جاء سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

ولوح خبراء في الأسواق العالمية وفقًا لـ«العربية»، أن تراجع الدولار والعوائد على سندات الخزانة الأميركية يعود إلى تراجع الأرقام في البيانات، إذ كان هناك انخفاضًا حادًا في القراءات التمهيدية عن شهر يوينو الجاري، لذلك من الممكن أن يخفض الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة، وتيرة التشدد التي يعتزم القيام بها.