ضبط شخص لنصبه على المواطنين بالجيزة.. «استولى على 2 مليون وربع»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الجيزة» بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة» بزعم قيام الأخير ببيع قطعة أرض له كائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وتحصل منه بموجب ذلك على مبالغ مالية بلغت «2,250,000 اثنان مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه»، إلا أنه لم يف بذلك واستولى على أموال الشاكي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.