محافظة الجيزة تستجيب لــ1982 بلاغا وشكوى واردة من المواطنين

تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنيها إلى إدارة الأزمات والكوارث، التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، خلال الشهر الماضي، من خلال الخط الساخن للمحافظة، أو منظومة «صوتك مسموع» عبر تقنية «واتس آب».

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 1982 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضي، مشيرا إلى الاستجابة لها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

متابعة يومية للشكاوى

وأكد «راشد»، أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق باستكمال أعمال إصلاح وصيانة كابلات كهربائية من قبل الجهة المختصة، أو تنفيذ مشروع للصرف الصحي، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وحلها.

وأوضح المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحي، أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الإشغالات أو بلاغات الكوارث ومخالفات البناء.

خط ساخن ومبادرة «صوتك مسموع»

وخلال الشهر الماضي، تصدرت مشكلات بالكابلات الكهربائية أو انقطاعات الكهرباء الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المحافظة، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وتخفيض بعض الأحمال، كأعلى عدد من البلاغات التي تم تلقيها، ثم بلاغات وجود إشغالات أو مخلفات، والتي تم التعامل الفوري معها، ثم بلاغات وقوع حوادث بالطرق، ثم ضعف ضغوطات المياه، أو وجود طفوحات للصرف الصحي ببعض المناطق، وأخيراً حالات البناء المخالف.

يذكر أنه يتم تلقي بلاغات وشكاوى مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن «114»، أو من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، عبر تطبيق «واتس آب» على أرقام ( 01016050453 – 01152860444)، ومن خلال الخطوط الأرضية وهي (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).