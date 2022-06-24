سينما أمريكية تتعرض لهجوم بعد تحذيرها من فيلم «Lightyear».. اعرف التفاصيل

لم يقتصر الغضب من محتوى فيلم الرسوم المتحركة «Lightyear» على الدول العربية أو الدول ذات الخلفية الإسلامية فقط، والتي أدت إلى منعه من العرض في 14 دولة، ولكن وصل الأمر إلى عدد من الولايات الأمريكية نفسها، إذ نشرت دار عرض سينمائي في ولاية أوكلاهوما، تحذيرا بشأن وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين ضمن أحداث الفيلم.

تعرض مسرح «89er» في ولاية أوكلاهوما لهجوم ناري، بعد نشر تحذير بشأن قبلة قصيرة للمثليين ظهرت في فيلم «Lightyear»، وتم وضع لافتة على نافذة المسرح أثناء افتتاح الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع تحذر رواد السينما من قبلة المثليين، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

سينما أمريكية تحذر من فيلم «Lightyear»

وتضمنت رسالة التحذير: «انتباه أولياء الأمور: اكتشفت إدارة هذا المسرح بعد حجز فيلم (Lightyear) أن هناك مشهد تقبيل من نفس الجنس خلال أول 30 دقيقة من الفيلم، سنفعل كل ما في وسعنا لتسريع المشهد، ولكن قد لا يكون الأمر دقيقًا»، وتمت إزالة اللافتة بعد حالة الهجوم التي تعرضت لها السينما.

«Lightyear» يحقق 51 مليون دولار في دور العرض السينمائي

خسر فيلم «Lightyear» في شباك التذاكر في أول ظهور له، إذ بلغ إجمالي أرباحه 51 مليون دولار فقط، وتعتبر هذه من المرات النادرة التي لم تحتل المركز الأول في شباك التذاكر المحلي، وهبطت في المركز الثاني، بالنسبة لإنتاجات «بيكسار».

ويُصنف الفيلم كواحد من الأفلام الأقل تحقيقا للإيرادات، ويأتي في قائمة التي تضم «Cars» الذي لم يحقق سوى 53 مليون دولار في 2017، وفيلم «The Good Dinosaur» من إنتاج عام 2015 وحقق 39 مليون دولار، وفي 2020 لم يحقق فيلم «Onward» سوى 39 مليون دولار.