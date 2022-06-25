سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-6-2022 في محلات الصاغة

أسعار الذهب، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، ويزداد البحث عنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ يستعد الكثير من الراغبين في الزواج إلى الاستعداد لتنظيم حفلات الخطوبة والزواج في تلك المناسبة.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 25 يونيو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022 بقيمة مالية تتراوح بين 860 و861 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى نحو 1003 جنيهات للبيع، و1005 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في بداية تعاملات اليوم، عند 1146 جنيهًا للبيع، و1149 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغت قيمة الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 8024 جنيهًا للبيع، و8040 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب، اليوم السبت، بيع نحو 1,146,286 وشراء 1,148,571 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2022، في أسواق المال، إلى نحو 827.51 جنيه، بما يعادل 44.07 دولار، فيما بلغت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 965.44 جنيه، بما يعادل 51.42 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 24، فسجل اليوم نحو 1,103 جنيه، بما يعادل 58.76 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,723 جنيهًا، بما يعادل 411.32 دولار.