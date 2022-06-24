مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث على الطريق الدولي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل عند الطريق الدولي اتجاه دمياط الجديدة، مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة شخصين آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع أسامة رزق مسعود، 44 سنة، مقيم كفر الدوار، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من محمد محمود مبروك، 34 عاما، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وعمر جمال محمد، 34 عاما، بكسر بفقرات الرقبة كدمات شديدة بالصدر وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيما بمحافظة الإسكندرية.

نقل المصابين لمستشفى رشيد

وجرى نقلهما إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.