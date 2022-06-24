رامي جمال عن انتشار ظاهرة الاكتئاب: «مفيش مشكلة بدون حل»

علق الفنان رامي جمال على انتشار حوادث الانتحار وجرائم القتل خلال اليومين الماضيين، خلال فيديو له نشره على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وقدم العديد من النصائح لجمهوره للتغلب على المشاعر السلبية والاكتئاب.

وقال رامي جمال خلال الفيديو: «أنا شايف إن الانتحار والجرائم زادت وده دليل إن المشاكل النفسية والتربية ليها دور كبير في حياتنا»، متابعا: «عايز أقول لكل الناس تعتقدوا إن مش كلنا بنمر بمشاكل وأزمات نفسية، كلنا بيجيلنا وقت كتير بنبقى شايفين الدنيا ضلمت ومافيش حلول والمرض والضغط النفسي أبشع 100 مرة من المرض العضوي، لأنك بتبقى محبوس جوا نفسك حبسة محدش يقدر يفهمك غيرك».

مافيش مشكلة من غير حل

كما وجه عدد من النصائح إلى جمهوره للتغلب على مشاعر الانتحار والاكتئاب، موضحًا: «عايزة أقول لكل أخواتي.. اللي بينتحر عشان امتحانات واللي بينتحر عشان أهله، طبعا ربنا يرحمهم ويسامحهم ويغفرهم، ولكن اللي بيجيلهم الأفكار والوساوس دي والله مافيش مشكلة من غير حل، مافيش أزمة إلا وبعدها فرج من ربنا والحزن بعده سعادة، لأن الدنيا اختبار لينا كلنا».

وتابع «جمال»: «ممكن الناس هتقول إن النصيحة جاية مني أنا وأنا غير أهل لها، لإني عارف إننا في زمن التصنيفات والقساوة في الردود، ولكن أنا معنديش مشكلة في الأذية النفسية اللي بشوفها في الآخر من بعض الناس، لإني برضو بشوف من ناس كتير ردود ومشاعر حلوة وتصرفات جميلة وده اللي باقي».

القرب من الله يهون المشاعر السلبية

واستكمل: «اللي باقي في الدنيا لو عندنا مشاكل أهلنا وأصحابنا والدكاترة النفسيين، لأن دي شغلانتهم إنهم يعدونا من الأزمات النفسية اللي بنمر بيها ويهونوا علينا اللي بيحصل ويعدونا من اللي احنا فيه»، مشيرًا أن القرب من الله ومحاولة التمسك بالأصدقاء الجيدين يهون المشاعر السلبية التي يتعرض لها الفرد.