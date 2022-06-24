إنقاذ 3 أشخاص من الموت في العياط.. سقطت سيارتهم في المصرف

أنقذت العناية الإلهية ركاب سيارة من الموت، بعد سقوطها في مصرف مائي بقرية في العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سقوط سيارة ملاكي في مصرف مائي

ورد بلاغ لمركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بسقوط سيارة في مصرف مائي بإحدى قرى المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت بمصرف مائي، ما أدى لإصابة 3 يستقلونها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.