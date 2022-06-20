غرق شخصين وإنقاذ الثالثة على شاطئ السلوم بمطروح

لقي شخصان مصرعهما غرقاً وأصيبت سيدة نتيجة تعرضها لحادث غرق على شاطئ السلوم، غرب محافظة مطروح، أثناء استحمام الثلاثة في البحر، اليوم الاثنين، حيث تمكن أحد الأشخاص من إنقاذ السيدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثتي المتوفين والمصابة إلى مستشفى السلوم المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

حادث غرق السلوم

واستقبل مستشفي السلوم، منذ قليل، ضحايا حادث الغرق، وهم «رحاب عوض مهدي»، 25 سنة، مقيمة في مدينة السلوم، جثة هامدة، و«أبوبكر أبوحسينة»، من السلوم، جثة هامدة، و«شيماء عبدالحميد مرسي»، 35 سنة، مقيمة في السلوم، مصابة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لها من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ، وحالتها الآن مستقرة، فيما جرى التحفظ على الجثتين في ثلاجة الموتى بمستشفي السلوم المركزي، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة التي تولت التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة والفحص، للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.