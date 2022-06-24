انتشال جثة طالب غرق بترعة في البدرشين والتصريح بدفنه

لقى طالب مصرعه عقب غرقه بترعة في قرية بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

غرق طالب في ترعة البدرشين

ورد بلاغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بغرق طالب بترعة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتبين أن طالب يبلغ من العمر ما يقرب من 16 سنة تعرض للغرق بالترعة، وتم استخراج جثته، وقررت النيابة التصريح بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.