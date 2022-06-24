السيطرة على حريق محدود في شقة بمنشأة ناصر دون إصابات

شب حريق محدود في إحدى الشقق السكنية بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتشاره دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

بلاغ بنشوب حريق

بداية الحادث حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال حريق في شقة بمنشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران دون أي خسائر.

وتحركت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وإخماد النيران دون إصابات.

السيطرة على حريق في وحدة سكنية بسبب ماس كهربائي ببورسعيد

كما شب حريق في إحدى الوحدات السكنية بمساكن الموظفين بحي الشرق في بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن إصابات أو اختناقات.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في وحدة سكنية بالدور الأخير بعمارة في مساكن الموظفين بحي الشرق، وعلى الفور توجهت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء كما تم الدفع بسيارات الغاز والكهرباء، وتم إغلاق محابس الغاز ومحولات الكهرباء، لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.