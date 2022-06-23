بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة على خلفية حريق في شقة سكنية بقنا

أصيب 5 أشخاص باختناق، مساء اليوم، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

انتقال قوات الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 5 أشخاص باختتاق نتيجة اندلاع الحريق.

وجاءت أسماء المصابين: عبده محمد الدسوقي، 16 عاما، هناء صابر محمد 36 عاما، أحمد رجب حسين، 18 عاما، مروان خالد ذكي، 15 عاما، أحمد أشرف أحمد السنوسي، 16 عاما.

نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتمت السيطرة على حريق قبل امتداده أكثر للمناطق المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.