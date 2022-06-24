الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بحظيرتي ماشية في سوهاج

دفعت الحماية المدنية في سوهاج بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في حظيرة ماشية بدائرة مركز طما، وامتدت النيران إلى حظيرة مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون إصابات بشرية.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة ماشية دائرة المركز ملك المدعو «عبود.ع.م»، 65 عامًا بالمعاش، وامتداد النيران لحظيرة مجاورة، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

شرر مرقد بلدي وراء الحادث

وبسؤال مالك الحظيرة أفاد باشتعال النيران بسبب تطاير شرر من فرن بلدي ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.