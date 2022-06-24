السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بسبب ماس كهربائي ببورسعيد

نشب حريق في إحدى الوحدات السكنية بمساكن الموظفين بحي الشرق في بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن إصابات أو اختناقات.

إخطار بحريق في وحدة سكنية

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في وحدة سكنية بالدور الأخير بعمارة في مساكن الموظفين بحي الشرق، وعلى الفور توجهت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بثلاث سيارات كما تم الدفع بسيارات الغاز والكهرباء، وتم إغلاق محابس الغاز ومحولات الكهرباء، لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وتبين لرجال البحث الجنائي ببورسعيد، أن الحريق نشب في حجرة النوم بسبب ماس كهربائى بسبب الأحمال الزائدة على الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات.

انهيار جزئي في منزل خشبي مدرج «آثار»

وفي واقعة أخرى، تعرض جزء من منزل خشبي خالي من السكان، مدرج ضمن «الآثار»، أمس الخميس، للانهيار في حي الشرق ببورسعيد.

وتلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض منزل خشبي قديم في شارع بنما بحي الشرق للانهيار، وهو خالي من السكان ومحاط بكردون أمني منذ عدة أشهر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية والغاز والكهرباء تحسبا لأي تطورات.

وأوضح مصدر مسؤول بحي الشرق، أن المنزل الخشبي مسجل آثار وتعرض للانهيار الجزئي منذ عدة أشهر أيضا، ولم ينتج عنه إصابات.