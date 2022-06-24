واحد تاني لـ أحمد حلمي يحافظ على صدارة إيرادات السينما بـ304 آلاف أمس

على مدار 7 أسابيع كاملة تمكن فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي من الحفاظ على تصدر إيرادات دور العرض السينمائية، منذ بداية عرضه يوم 2 مايو الماضي، كما حقق نجاحا كبيرا وحصد إشادات واسعة من الجمهور.

إيرادات فيلم واحد تاني

وحقق فيلم واحد تاني أمس إيرادات بلغت 304 آلاف و354 جنيها من إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام في شباك التذاكر، أمس، والتي بلغت 538 ألف و170 جنيها، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم واحد تاني من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، كما يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين وهم: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، ونسرين أمين، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب، أحمد مالك، وغيرهم من الفنانين.

إيرادات فيلم العنكبوت

واحتل المركز الثاني من قائمة الإيرادات فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، إذ حصد أمس 158 ألفا و576 جنيها، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

إيرادات فيلم زومبي

بينما حقق فيلم زومبي للفنان علي ربيع 75 ألفا و240 جنيها محتلًا المركز الثالث والأخير في قائمة إيرادات دور العرض السينمائية، أمس.

يقوم ببطولة الفيلم كل من علي ربيع، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، ويزو، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح.