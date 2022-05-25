فيلم العنكبوت يقترب من 30 مليون جنيه في «سباق عيد الفطر»

بعد فترة طويلة من التأجيلات، استطاع الفنان أحمد السقا أن ينافس بقوة في موسم عيد الفطر المبارك لفيلمه الجديد «العنكبوت»، الذي ينافس ٣ أفلام أخرى منذ بدء موسم عيد الفطر.

أحمد السقا يقترب من تحقيق ٣٠ مليون جنيه

واستطاع الفنان أحمد السقا أن يكسر بفيلم العنكبوت إيرادات وصلت إلى ٢٩ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه، حيث اقترب من تحقيق ٣٠ مليون جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وحقق فيلم «العنكبوت» مايقرب من ٢٧٣ ألف جنيه أمس الثلاثاء بدور العرض، إذ أن العمل يجمع بين الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي بعد 6 سنوات من آخر عمل تعاونا فيه سويًا.

ويجسد الفنان أحمد السقا، في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

وينافس الفنان أحمد السقا ٣ أفلام أخرى منها فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي، وفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، ويجسد من خلاله دور كوميدي تشويقي، فضلا عن فيلم «فارس» وهو من بطولة أحمد زاهر، الذي وتذيل إيرادات الأفلام المنافسة.

آخر أعمال السقا ومنى زكي

وكانت آخر أعمال «السقا» ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، وشريف منير، ورجاء الجداوي، وميرفت أمين، وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.