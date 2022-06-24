إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين في دار السلام بسوهاج

شهدت قرية الكشح بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بشكل كامل.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

حادث تصادم بناحية قرية الكشح

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع، رئيس مباحث المركز، وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أدى إلى إصابة «محمد. ح. م»، 28 عاما، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد . أ»، 27 عاما، بجرح بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم، و«هشام. ر. ع»، 24 عاما، باشتباه كسر بالكتف اليمنى، و«مصطفى. م. ع»، 25 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وجرى الدفع بقوات إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.