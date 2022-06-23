إحالة أستاذ مساعد بجامعة سوهاج للتحقيق بعد تصريحاته ضد «نهاد أبو القمصان»

أصدرت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة بيانا صحفيا بشأن إحالة استاذ مساعد بجامعة سوهاج للتحقيق بعد الإساءة للمحامية نهاد أبو القمصان عبر «فيسبوك».

رسالة من الجامعة لـ«نهاد أبو القمصان»

وقال بيان الجامعة: «في ضوء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تعليق للدكتور حسن صبحي، الأستاذ المساعد المتفرغ بكلية التجارة بالجامعة، ووصفه للسيدة المحترمة الأستاذة نهاد أبو القمصان المحامية القديرة، وعضو مجلس حقوق الإنسان بلفظ لا يرتقي لأدنى درجات الحوار، ولا يعبر عن القيمة التي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي مربي أجيال وأجيال من الشباب، لذا تتوجه جامعة سوهاج رئيسًا وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، للسيدة الفاضلة نهاد أبو القمصان خاصة ونساء مصر الفضليات عامة، بأسمى آيات التقدير والاحترام، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة».

إحالة الدكتور للتحقيق

وأكد المركز الإعلامي للجامعة أن الدكتور المذكور سبق إحالته للتحقيق في كثير من موضوعات ومواقف وأفعال سابقة، وتوقيع الكثير من الجزاءات عليه، وفي هذا الشأن أحال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة الدكتور المذكور إلى التحقيق فى الموضوع المشار إليه عاليه.

وتابع المركز أن «الجامعة إذ تنبذ تلك الأفعال، فإنها تؤكد على حفاظها على الأخلاق والتقاليد المجتمعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين قولا أو فعلًا».