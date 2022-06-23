رئيس جامعة سوهاج: نستهدف الجودة ونخوض معركة بقاء مع الجامعات الأخرى

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بها 17 كلية، وأنشئت رسميًا بقرار جمهوري عام 2006، لأنها تتبع جامعة جنوب الوادي في الفترة ما بين 1996 وحتى عام 2006.

اعتماد 4 كليات بجامعة سوهاج من هيئة الضمان والجودة

وأضاف عبد الخالق مع الإعلامية هدى عبد العزيز في برنامج «كلام معقول» على راديو «مصر»، أن جامعة سوهاج بها 4 كليات معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنظام الاعتماد المؤسسي الذي كان معمول به منذ إنشاء الهيئة، وهم كليات الطب والعلوم والزراعة والآداب، لافتًا إلى أنه من ضمن 4 كليات المعتمدة كليتين تم إعادة اعتمادهما مرة أخرى، وهما العلوم والطب.

خطة طموحة لاعتماد 13 كلية بجامعة سوهاج

وأوضح مصطفى عبد الخالق أن الجامعة تستهدف اعتماد باقي الكليات من خلال خطة طموحة أعدها مركز الضمان والجودة بجامعة سوهاج، سواء كان اعتمادًا مؤسسيًا للكليات ذات البرنامج الواحد، أو اعتمادًا برامجيًا للكليات متعددة البرامج، مشيرًا إلى أنه جار الآن إعداد كليتين وهما التربية والتمريض، للتقديم للاعتماد في الفصل الدراسي الأول في ديسمبر المقبل.

معركة بقاء

ولفت عبد الخالق إلى أن مؤسسات التعليم العالي تخوض الآن معركة بقاء، من أجل الاستمرارية والمنافسة بين السرعات الكبيرة جدًا الناشئة بين مؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة أو الجامعات الذكية التي انضمت لمؤسسات التعليم العالي منذ عامين.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن معركة البقاء تتضمن التسلح من خلال البرامج التعليمية، والمقررات الدراسية المكونة لهذه البرامج التعليمية، متابعًا أن هذا التسلح يستهدف أن يستطيع الخريج المنافسة في سوق العمل، سواء سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو العالمي.