مصرع عامل بالأوقاف إثر غرقه في مياه مصرف بحر البقر بالشرقية

لقي عامل بمديرية الأوقاف بالشرقية مصرعه إثر غرقه في مياه مصرف بحر البقر دائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

مستشفى القرين يستقبل جثة العامل

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة القرين يفيد استقبال مستشفى القرين المركزي لجثة «جمال ح ع ب» 58 عاما، عامل بالأوقاف، ومقيم قرية تل مفتاح دائرة مركز شرطة أبوحماد.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الشرقية من انتشال جثة العامل التي عُثر عليها غارقة في مياه مصرف بحر البقر بالقرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي.

وفاة عامل نتيجة اسفكسيا الغرق

وبيّن الفحص الأولى لمفتشي الصحة أن الجثة بها كدمات بالرأس، وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، كما تبين من الفحص أن المتوفى كان يعاني منذ عامين من حالة اكتئاب ويعالج منها، ويرجح أن يكون تخلص من حياته بإلقاء نفسه بمياه المصرف.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت التحفظ على الجثة، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان توجد شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.