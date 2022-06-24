العليا للانتخابات: اليوم.. البت في الطعن على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه يتم اليوم الجمعة البت في الطعون على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة إنه سيتم غدا السبت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.