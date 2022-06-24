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العليا للانتخابات: اليوم.. البت في الطعن على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية

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ماهر هنداوي
04:20 م | الجمعة 24 يونيو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه يتم اليوم الجمعة البت في الطعون على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة إنه سيتم غدا السبت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.