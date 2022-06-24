«رقية» في دعوى خلع: «جوزي بيعايرني بشكلي وعايزني زي بنات الإنستجرام»

بجانب قاعة محكمة الأسرة بالدقي، تجلس فتاة في منتصف العشرينيات من عمرها، تدعى «رقية. ص»، وتحمل طفلها الرضيع بين يديها محاولة أن تهدئ من بكائه، وهي تنتظر بفارغ الصبر منذ الصباح الباكر دورها للمثول أمام القاضي، لتسرد عليه سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها الثلاثيني «طارق. ن»، بعد أن جعلها تكره مظهرها ونمط حياتها، بسبب «إنستجرام».

«عايزني أبقى ليل ونهار زي البنات اللي على إنستجرام، وبعد الحمل شكل جسمي اتغير، وبقى بيقارن بيني وبين أي بنت بيشوفها، ويجرحني بالكلام»، بتلك الكلمات بدأت «رقية» حديثها لـ«الوطن»، إذ تحكي أن زوجها كان يسكن بالقرب من منزلها، وتعرفت عليه خلال دراستها بالثانوية العامة، وكان معجبًا بها بشدة، ليتقدم لخطبتها بعد دخولها الجامعة، ثم اتفقا على الزواج.

«رقية»: جوزي كان بيعايرني بشكلي بعد الحمل والولادة

تزوجت «رقية» بعد عامين من خطبتها، وظهرت بعد الزواج، سلاطة لسان «طارق» وأصبح يفتعل معها المشكلات على أتفه الأسباب ويعايرها على شكلها مقارنة بالنساء التي يراها على «إنستجرام»، وبعد أشهر من الزواج، حملت في طفلها ليتغير شكل جسدها بعد الحمل والولادة، ليعايرها بشكلها: «هو مستحملش إني حامل، وإن من الطبيعي شكل جسمي يتغير وهرمونات الحمل تأثر على بشرتي وشعري، وكان بيفضل يقولي أنتي مش بتشوفي الستات اللي على إنستجرام، وحياتهم عاملة إزاي، وبعد الولادة الموضوع زاد، وبقى يحرجني قدام الناس».

دعوى خلع بعد رفض الزوج حضور جلسات التسوية

اختتمت الزوجة حديثها، أنها تركت له المنزل بعد شجار كبير دار بينهما، وهددها أنه سيتزوج عليها فتاة أجمل منها، فلم تتقبل الأمر وطلبت منه الانفصال لمصلحة طفلهما، لكنه هددها بأخذه، فتوجهت إلى محكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى خلع بعد أن امتنع الزوج عن حضور جلسات التسوية، وحملت الدعوى رقم 9118 أحوال شخصية.