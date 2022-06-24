ضبط 700 كيلو لبن فاسد على متن سيارة بالمنيا.. وتحرير 42 مخالفة متنوعة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والتعديات والإشغالات والإنارة والرصف، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات تموينية في العدوة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة تموينية مكبرة للمرور على محال الجزارة، أسفرت عن تحرير 17 مخالفة تموينية منها، 9 محاضر ذبح خارج السلخانة، و8 محضر عدم وجود شهادة صحية، وضبط سيارة محملة بـ700 كيلو لبن غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب متابعة الحالة العامة للنظافة، والإنارة، ورفع المخلفات بمدينة العدوة والوحدة المحلية لقرية صفانية، باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي.

رصف مدخل مسار العائلة المقدسة

أسفرت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، لرفع الإشغالات بالشوارع، عن تحرير 25 مخالفة، منها 5 إزالة إدارية، و20 محضر إشغالات، بالتزامن مع متابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية والأحياء، حفاظا على صحة وسلامة السادة المواطنين، إلى جانب متابعة أعمال رصف منطقة المثلث بمدخل مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد.

حملة على الوحدات الصحية في ديرمواس

في ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بالعمارية الشرقية والحاج قنديل، التابعتين لمجلس قروي تل بني عمران، للتأكد من انضباط العاملين وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال والأكسجين، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وحالة النظافة، ومدى الالتزام بمواعيد العمل وحسن معاملة المواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة بحي غرب المدينة، إلى جانب المرور على المدارس والتأكد من أعمال النظافة والإنارة.