حظك اليوم برج السرطان السبت 25-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة على جميع المستويات وانسجام، تعلن عنه خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد وفق توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمواليد برج السرطان العاطفي والرومانسي الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرجارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينج، باميلا أندرسون، جاين لينش.

وبحسب علم الفلك، فإن مواليد برج السرطان يحملون قلب طيب أدمي فتجدهم مقربون من الجميع ويفضلون التعامل بإنسانية في كافة جوانب الحياة، كما أنه يملك شخصية ذكية للغاية تمكنه من اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، لكنه يعاني من الاكتئاب والحزن عندما ترتفع توقعاته ولا يجد ما يريد، لكنه سرعان ما يعود لطبيعته ويحاول مرة أخرى.

واليوم السبت 25 يونيو الجاري، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

صحيا ومهنيا اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط، وفق خبيرة الفلك

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

واجتماعيا وعاطفيا حظك اليوم برج السرطان يخبرك بأن القمر في منزل الأصدقاء وتُحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم، بحسب عبير فؤاد.