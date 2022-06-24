حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

أنثى برج الجدي بها العديد من المميزات، فهي منضبطة كثيرا وهادئة وتستطيع أن تتحكم في نفسها وفي تصرفاتها جيدا ولا يصدر منها العيب أو الخطأ بسهولة فدائما ما تحسب كلامها وتدرس ماذا سينتج عنه، كما أنها عملية للغاية وتمتلك حسّاً عالياً من المسؤوليّة التي تخوّلها إلى تكوين رقابة ذاتيّة على النفس.

صفات أنثى برج الجدي

هي مثالية كثيرا، فأنثى برج الجدي لا تهدأ أبدا حتى تشعر بأنها وصلت إلى المثالية في كل شيء، وتحب أن تؤدي كل شيء مكتملا بشكل كبير، كما أنها دائما ما تؤدّي عملها بحرفيّة عالية حرصاً منها على أن تبلغ أعلى مرحلة ممكنة من الإتقان، كما أنها مقتصدة في مصروفها وحريصة كثيرا فهي لا تحب التبذير أبداً، وتعمل على جمل المال وحساب ما يمكن أن يجري في الأيام المقبلة من أزمات.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتواجد اليوم بمنزلك الخامس مما يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية كبيرة تلفت انتباه من حولك وتتلقى عباراة إشادة منهم بعملك، ويجمعك بالبعض مشاريع ولقاءات مثيرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الجدي على كافة المستويات، فعلى الصعيد العاطفي يتواجد القمر بمنزل الحب وهذا سيساهم في رفع معنوياتك، وتبدو اليوم مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».