حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، وينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية والكوكب المتحكم به هو «عطارد»، كما أنه يحمل صفات متناقضة في نفس الوقت، ويتعامل مع أكثر من شخص مهما كانت اختلفت صفاته، كما يتكيف مع الجميع دون أن يشعر بأي ضيق.

مواصفات برج الجوزاء

ويحب مولود برج الجوزاء، التعامل بجدية في مواقف محددة خاصة المواقف الفاصلة رغم أنه يتسم بالبهجة وأن لديه حس فكاهي كبير، كما أنه يحب المغامرات ويكره الأمور التقليدية التي تتطلب نفس المجهود والخطوات، كما أنه شديد الذكاء ويحب التعلم بشكل كبير فهو سريع البديهة وفضولي برجة كبيرة.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تستطيع أن تتحرك وتتقدم بثقة في حياتك العملية ومع زملائك، رغم الضغوط، وعليك أن تثبت نفسك لكن تجنب الزهو بنفسك بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتكلم عن أمورك الخاصة، ويجب أن تحافظ على اتزانك بشكل كبير ، ما يجعلك تشعر بالهدوء والسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء الخاصة بخبيرة الفلك عبير فؤاد.