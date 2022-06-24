حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو شخص اجتماعي يحب الاختلاط بالآخرين والتعرف على أناس كثيرين في كل مكان، ودائما ما تجده بارع كثيرا في الكلام وتبادل الحديث والآراء المختلفة، وهذا يساعدهم كثيرا في التعامل مع الألوان المختلفة من الشخصيات، وفي التعامل تجدهم يحبون البساطة واللطف الذي يغلب عليهم في التعامل كما تجدهم أشخاصًا جيدين.

صفات مواليد برج الدلو

خفة الظل تسيطر على مواليد برج الدلو فهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم في حال حزنهم أو اكتئابهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل، كما أنهم يمتلكون عاطفة كبيرة ويتأثرون بشدة بالمشاعر، ولكن لا يظهرون مشاعرهم بسهولة لأحد، ومن طبعهم التسامح وتقبل الأعذار من الأشخاص حولهم ما دام أبدوا ندمهم على ما صدر منهم، كما أنهم يحبون عملهم كثيرا وينجحون في مجالات الحاسوب والبرمجة كثيرا نظرا لما يمتلكونه من طاقة إبداعية وأفكار مختلفة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

عليك أن تحاول بقدر الإمكان اليوم الحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك ووقوع مشاكل فيما بينكما وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك وهذا يتطلب منك أن تسيطر على عصبيتك وتتحكم في انفعالاتك وتقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة، وفقا لما نصحت به خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».