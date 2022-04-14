القباج: حملة مكافحة وعلاج الإدمان ارتبطت بـ محمد صلاح وطريقنا متشابه معه

‬قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ارتبطت بالكابتن محمد صلاح، وطريقنا يتشابه معه، الذى تطوع بالمشاركة في الحملة، قائلة: «الطريق صعب، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان مستمر».

وأشارت القباج إلى أن مؤشرات تناول الدراما لقضية تعاطي المخدرات، رصد انخفاض مشاهد التدخين والتعاطي في أول أسبوع من رمضان.

حملة أنت أقوى من المخدرات

جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‪ ‬منذ قليل، مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة.

الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات

وخلال فعاليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات تحت عنوان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، إذ تضم المرحلة الجديدة للحملة، إعلانا لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.