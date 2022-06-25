في ذكرى وفاته.. اعرف وصية فاروق الفيشاوي التي لم ينفذها ابنه أحمد

يوافق اليوم السبت الذكرى الثالثة على وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي توفى يوم 25 يوليو 2019، في ليلة حزينة على كل محبيه وجمهوره، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقبل أن يرحل الفنان فاروق الفيشاوي كان له أمنية ووصية طلبها من ابنه الفنان أحمد الفيشاوي، وكشف عنها خلال لقاء له فى أحد البرامج الفنية.

وصية فاروق الفيشاوي لابنه

وقال الفيشاوي إنه يتمنى أن يقدم أحمد ابنه أعمالًا درامية، ولكن الأخير يرفض هذا الأمر، ويرى أنه رجل سينمائي في المقام الأول، وهذا هو السبب وراء قلة أعماله الدرامية وغيابه عنها منذ عام 2013.

وكان آخر عمل درامي قدمه الفنان أحمد الفيشاوي هو مسلسل بدون ذكر أسماء، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم روبي وشيرين رضا ومحمد فراج وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

أحمد الفيشاوي يبتعد عن الدراما

ومن خلال البرنامج وجه الفنان فاروق الفيشاوي، طلبًا لابنه أحمد بأنه يريده أن يقدم أعمال درامية، ولكن رغم رحيل الأول الا أن أحمد لم ينفذ أمنية والده حتى الآن، ولم يدخل مجددًا عالم الدراما واكتفى بتقديم الأعمال السينمائية فقط.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، هو فيلم قمر 14 والذي شارك فيه بجانب شيرين رضا وخالد النبوي وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد أنور وبيومي فؤاد ومحمد جمعه وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج هادى الباجوري.