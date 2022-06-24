تسويق السياحة: كوريا الجنوبية تبدأ تسيير رحلات للأقصر أغسطس المقبل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن شركات السياحة بدولة كوريا الجنوبية ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، تسيير رحلات إلى مدينة الأقصر، للمرة الأولى منذ عام 2019.

البالون الطائر.. سياحة المغامرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن إشادة مواقع السياحة العالمية المتخصصة في تقديم نصائح للسياح حول المقاصد السياحية المختلفة التي تستحق الزيارة، بتجربة البالون الطائر بالأقصر ستدفع آلاف السياح إلى زيارة الأقصر وتجربة هذا النوع من البالون الذي يمثل سياحة المغامرة، موضحا أن محافظة الأقصر هي المحافظة المصرية الوحيدة التي بها بالون طائر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون نمط السياحة الثقافية والأثرية الموجود بكل من الأقصر وأسوان والقاهرة هو الأكثر قدرة على توفير العملة الصعبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

السائح الأمريكي في الأقصر خلال الصيف للمرة الأولى

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أنه للمرة الأولى هذا العام يتواجد السياح الأمريكان بمصر خلال فصل الصيف، موضحا أن الاكتشافات الأثرية الجديدة بالأقصر فضلا عن احتفالية طريق الكباش، إضافة إلى معارض الآثار المصرية بأمريكا، كانت أهم أسباب عودة الحركة السياحية الوافدة من أمريكا خلال الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تصل حاليا إلى نحو 50 درجة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ شركات السياحة اليابانية في أكتوبر المقبل، في تسيير رحلات إلى الأقصر، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان من مختلف دول العالم لاسيما من دول جنوب شرق آسيا خاصة اليابان والصين والهند، وتابع: «الحركة السياحية الوافدة من أوربا أيضا ستشهد زيادة في معدلاتها خلال الموسم الشتوي المقبل».