الداخلية تنفي تعرض سيدة للخطف بالتخدير بـ«شكة دبوس» في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن ادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير في أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على «فيس بوك» تحت عنوان جريمة «شكة دبوس» تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسي، وتضمن الادعاء تعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

شعور سيدة تستقل تاكسي بإعياء في الإسماعيلية

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من ادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حال استقلال إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، سيارة أجرة «تاكسي» بدائرة مركز الإسماعيلية، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء، فقام الأهالي الموجودون في المكان والسائق بالاتصال بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

السيدة تنفي تعرضها للخطف

وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشيء، وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية، وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر الادعاءات الكاذبة بالمنشور المشار إليه.