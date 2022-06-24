الأكشن يسيطر على البرومو التشويقي لفيلم عمهم «فيديو»

طرح المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو التشويقي لفيلم عمهم، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر «السبكي» البرومو التشويقي للفيلم، وعلق قائلًا: «الشيطان اللي وزك عليا سوحك، الإعلان الرسمي لفيلم عمهم 7 يوليو بجميع دور العرض، فيلم عيد الأضحى».

برومو فيلم عمهم تميز بالأكشن

وتميز البرومو بعدد من مشاهد الأكشن والكوميديا للفنان محمد عادل إمام، الذي ظهر خلال البرومو بجسم رياضي وشعر أشقر، بالإضافة إلى عدد من المشاهد الرومانسية التي جمعته مع بطلة الفيلم هدى المفتي.

أسماء شخصيات فيلم «عمهم»

وأعلن الفنان محمد إمام منذ أيام عن أسماء شخصيات فيلم عمهم، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ويجسد محمد إمام دور «سلطان»، ومحمد سلام دور «سعيد ستبن»، وسيد رجب دور «الحاج»، وباسم سمرة دور «ملك الليل»، ومحمد لطفي دور «كابتن كوبا»، وأحمد خالد صالح دور «مروان»، وهدى المفتي دور «غالية»، وآيتن عامر دور «سحر فيشة»، والشحات مبروك دور «الجارم»، والفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ومهندس صوت أحمد سمير.

ويُعرض فيلم عمهم في مصر اعتبارًا من 7 يوليو بجميع دور العرض في مصر، ويوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد وتوجو.

كما يعرض فيلم عمهم بطولة محمد إمام، يوم 23 يوليو المقبل في المملكة المتحدة وفرنسا.