«أوقاف القاهرة» عن قتل كلب صغير أمام مسجد: لا علاقة للوزارة بالواقعة

صرح الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، بأنه بناء على ما تداولته بعض وسائل التواصل بشأن قيام المدعو سيد عليوة بقتل كلب صغير أمام مسجد ابن سندر بمنطقة الزيتون والادعاء بأنه إمام المسجد، وبالنزول إلى المسجد المذكور التابع لإدارة أوقاف شرق القاهرة ، وبالبحث تبين أن الشخص هو سيد عليوة بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب بمحافظة قنا اليوم الجمعة 24 يونيو 2022م بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالبرلمان، والمهندس نبيل محمد الطيبي السكرتير العام، والمهندس محمد خليل العماري عضو مجلس النواب، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، والدكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

هناك تعاون وثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة قنا

وفي كلمته وزير الأوقاف بالحضور، مبينًا أن هذا اللقاء المفتوح يأتي ضمن سلسلة متميزة من اللقاءات التي نسعى من خلالها إلى التواصل الفعال بين العلماء والمفكرين معًا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الأوقاف ومحافظة قنا في مجالات متعددة منها عمارة المساجد والتي بلغت في العام المالي الحالي من إحلال وتجديد أو صيانة وترميم 82 مسجدًا وتم فرش أكثر من (144) مسجدًا بمساحة تزيد على 30 ألف متر خلال العام المالي الحالي، فيما بلغ عدد ما تم توزيع من لحوم الصكوك (93) طنًّا.

الدولة المصرية تعمل في آن واحد في كل الاتجاهات

كما أكد أنه يجب أن نفهم ونعي جميعًا حجم ما يدور على أرض مصر من المشروعات الكبرى وإعادة بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة في مختلف المجالات، وأن هذا البناء لم يأتِ أبدًا على حساب المدن القديمة، فحركة التطوير التي تشهدها المدن القديمة، وتطوير مساجد آل البيت يأتي ليؤكد أن الدولة المصرية تعمل في آن واحد في كل الاتجاهات، ولدينا أمل كبير أن هذا البلد لم ولن يُخذل إن شاء الله، وأنه يسير إلى الأمام وإلى الأمان بحق من قال في كتابه العزيز: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

وأوضح أن النقطة الأخيرة تدور حول العلاقة بين الشباب والشيوخ والرجل والمرأة، فالعلاقة بينهم ليست علاقة صراع ولا يجب أن تكون كذلك، بل هي علاقة تكامل وحقوق وواجبات متبادلة .